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市场报道 | 2015年 5月 21日 星期四 15:58 BJT

《汇市简讯》欧元/美元不上不下，但料有买盘

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    * 德国5月采购经理人指数(PMI)初值疲弱，抵销法国PMI数据转强给
欧元带来的助力
    * 周四发布的调查显示，德国5月制造业PMI初值降至51.4，前值是52
.1 
    * 欧元/美元从法国数据公布后上涨至1.1143的高点回落到1.1108
    * 缺乏可持续的反弹将鼓舞欧元/美元空头    
    * 波动率下滑应能促使仓位调整，对欧元/美元来说是买进讯号 (完)
  
      
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 (编译 陈宗琦；审校 张明钧)

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