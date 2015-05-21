《汇市简讯》欧元/美元不上不下，但料有买盘

0739GMT * 德国5月采购经理人指数(PMI)初值疲弱，抵销法国PMI数据转强给 欧元带来的助力 * 周四发布的调查显示，德国5月制造业PMI初值降至51.4，前值是52 .1 * 欧元/美元从法国数据公布后上涨至1.1143的高点回落到1.1108 * 缺乏可持续的反弹将鼓舞欧元/美元空头 * 波动率下滑应能促使仓位调整，对欧元/美元来说是买进讯号 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 张明钧)