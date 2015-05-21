台湾金融：行政院通过金融机构合并法修正条文，促进金融机构整并

路透台北5月21日 - 为促进金融机构整并，台湾行政院会周四通过金管会拟定的“金融机构合并法”部分条文修正草案，将送请立法院审议，修正重点包括放宽相关租税优惠措施及范围限制。

行政院长毛治国表示，藉由简化金融机构合并程序，以提高金融机构合并的诱因，扩大金融机构的规模，有利于金融机构加速拓展海外市场，促进金融产业的发展。

金管会银行局主秘庄琇媛称，最近几年金融业并购都一半现金、一半股票，就不能符合金融机构合并法，修法后并购交易不限于股票，符合金融机构合并法则可简化并购通知改以公告即可。

另外，此次金融机构合并法也修正相关租税优惠措施，包括因合并而移转的有价证券免征证券交易税、其移转货物或劳务非属营业税的课征范围、土地增值税记存范围扩大为原消灭机构的所有土地及合并产生商誉的摊销年限由5年修正为15年。