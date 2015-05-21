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货币新闻 | 2015年 5月 21日 星期四 16:06 BJT

表格：LME金属库存最新变化--5月21日

路透伦敦5月21日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存              变动
    铜           332,225            -2,650
    锡             8,225              -130
    铅           161,500            -1,025
    锌           464,950            -2,175
    铝         3,775,300            +2,025
    镍           446,868              +228
    铝合金        20,940              -200
    NASAA         63,000              -320
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品种   库存数据         库存分布              品种     库存数据         库存分布
 铜     MCU-STOCKS     <0#MCUSTX-LOC-GRD>    铅       MPB-STOCKS     <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝     MAL-STOCKS     <0#MALSTX-LOC-GRD>    锡       MSN-STOCKS     <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌     MZN-STOCKS     <0#MZNSTX-LOC-GRD>    铝合金   MAA-STOCKS     <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍     MNI-STOCKS     <0#MNISTX-LOC-GRD>    NASAA    MNA-STOCKS     <0#MNASTX-LOC-GRD>
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 张若琪 审校 张明钧)

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