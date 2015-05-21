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亚洲 | 2015年 5月 21日 星期四 16:08 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--5月21日

路透香港5月21日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:06时，1
港元=0.79923人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为27.3%，高于
上交易日收盘的26.86%。
    
   公司名      A股代码      H股代码     A股价格(元)    H股价格(港元)     A/H股比价
 工商银行                                       5.20             6.70           0.97
 建设银行                                       6.49             7.58           1.07
 中国银行                                       4.44             5.16           1.08
 农业银行                                       3.68             4.25           1.08
 招商银行                                      18.16            23.05           0.99
 中信银行                                       7.42             6.74           1.38
 交通银行                                       6.72             7.48           1.12
 民生银行                                      10.38            10.92           1.19
 中国人寿                                      36.67            37.35           1.23
 中国平安                                      86.60           113.00           0.96
 中国太保                                      33.52            41.30           1.02
 中信证券                                      32.31            33.60           1.20
 新华人寿                                      61.60            50.00           1.54
 海通证券                                      27.16            23.80           1.43
 华能国际                                      10.89            10.56           1.29
 大唐发电                                       7.64             4.52           2.11
 华电国际                                       8.53             8.70           1.23
 中煤能源                                       8.15             4.73           2.16
 中国神华                                      20.63            19.10           1.35
 中国石油                                      12.22             9.42           1.62
 兖州煤业                                      15.13             7.19           2.63
 中国石化                                       7.32             6.82           1.34
 上海石化                                       8.54             3.90           2.74
 中海油服                                      26.35            14.60           2.26
 仪征化纤                                       8.96             3.86           2.90
 中国铝业                                       9.49             4.82           2.46
 江西铜业                                      22.73            15.30           1.86
 洛阳钼业                                      15.63             7.01           2.79
 紫金矿业                                       5.24             2.99           2.19
 马钢股份                                       5.31             2.86           2.32
 鞍钢股份                                       7.03             6.39           1.38
 重庆钢铁                                       4.19             2.11           2.48
 海螺水泥                                      23.74            31.20           0.95
 洛阳玻璃                                      16.99             6.59           3.23
 京城机电                                      12.07             5.35           2.82
 中联重科                                       8.10             5.77           1.76
 金隅股份                                      12.01             9.05           1.66
 中国国航                                      11.61             9.88           1.47
 东方航空                                       8.19             5.78           1.77
 南方航空                                       9.83             7.63           1.61
 中国远洋                                      14.30             6.54           2.74
 中海集运                                      10.73             4.00           3.36
 中集集团                                      27.39            21.50           1.59
 中海发展                                      12.68             6.52           2.43
 宁沪高速                                       8.59            10.52           1.02
 深高速                                        10.06             6.93           1.82
 成渝高速                                       7.44             4.05           2.30
 皖通高速                                      12.35             6.85           2.26
 广深铁路                                       6.28             5.00           1.57
 中国南车                                      29.45            15.00           2.46
 中国交建                                      19.40            13.94           1.74
 中国铁建                                      22.16            14.70           1.89
 中国中铁                                      19.46            10.20           2.39
 长城汽车                                      49.34            52.10           1.18
 比亚迪                                        72.81            54.55           1.67
 广汽集团                                      12.35             7.90           1.96
 青岛啤酒                                      45.19            49.50           1.14
 白云山                                        37.81            31.00           1.53
 新华制药                                      15.75             8.22           2.40
 海信科龙                                      12.38             7.99           1.94
 南京熊猫                                      19.18             9.41           2.55
 晨鸣纸业                                      10.28             6.05           2.13
 上海医药                                      29.10            26.05           1.40
 中兴通讯                                      32.98            27.70           1.49
 东方电气                                      29.06            17.94           2.03
 潍柴动力                                      31.89            29.05           1.37
 东北电气                                       6.96             3.30           2.64
 广船国际                                      64.56            32.65           2.47
 经纬纺机                                      24.53            11.70           2.62
 昆明机床                                       8.84             3.52           3.14
 一拖股份                                      16.62             7.11           2.92
 北辰实业                                       6.64             3.67           2.26
 创业环保                                      14.99             7.90           2.37
 中国中冶                                       9.12             4.13           2.76
 金风科技                                      23.18            18.46           1.57
 丽珠                                          87.99            63.60           1.73
 万科                                          14.15            19.40           0.91
 郑煤机                                        10.83             6.11           2.22
 大连港                                         7.84             3.96           2.48
 山东墨龙                                      13.96             5.55           3.15
 浙江世宝                                      40.31            15.20           3.32
 复星医药                                      29.16            29.20           1.25
 光大银行                                       5.22             5.08           1.29
 东江环保                                      62.19            43.50           1.79
 上海电气                                      21.57             7.90           3.42
 广发证券                                      27.41            25.45           1.35
                                                                                                
                                              
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)

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