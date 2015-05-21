表格：英国4月零售销售较前月上涨1.2%，增幅为去年11月来最大

路透伦敦5月21日 - 英国统计局周四公布，4月零售销售较前月上涨1.2%，较上年同期增长4.7%。预估分别为增长0.4%和3.8%。按月涨幅创下11月以来最高。统计局称，4月零售销售的增长是受服装销售增速为四年最快的拉动。