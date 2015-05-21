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货币新闻 | 2015年 5月 21日 星期四 16:40 BJT

表格：英国4月零售销售较前月上涨1.2%，增幅为去年11月来最大

路透伦敦5月21日 - 英国统计局周四公布，4月零售销售较前月上涨1.2%，较上年同期增长4.7%。预估分别为增长0.4%和3.8%。按月涨幅创下11月以来最高。统计局称，4月零售销售的增长是受服装销售增速为四年最快的拉动。

以下为详细数据:

零售销售量　　　　 　 4月　 3月 (前值) 预估

较前月%(经季节调整) 1.2 -0.7 (-0.5) 0.3

较上年同期% 　4.7 4.0 (4.2) 3.8 (完)

(编译 高琦 审校 张若琪)

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