《路透晚报》--5月21日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：有信心实现7%增长目标，设中拉合作基金提供300亿美元融资--总理

中国国务院总理李克强周三在中巴工商界峰会闭幕式上发表致辞表示，中国有能力有信心实现今年7%左右的经济增长目标，保持经济中高速增长。并宣布中方将设立中拉产能合作专项基金，为此提供300亿美元融资，支持中拉产能合作项目。

--中国数据：5月汇丰制造业PMI初值微升但仍处萎缩区间，经济下行压力犹存

尽管新订单和价格指数有所改善，带动5月汇丰中国制造业PMI初值小幅上升，但仍处于荣枯线之下，而产出和新出口订单双双创新低，显示内外需疲弱之际，制造企业生产积极性不高，前景仍黯淡，经济下行压力犹存。

--中国政策：北京试点服务业扩大开放，支持外资进入金融服务领域--国务院

中国国务院周四发文同意在北京开展服务业扩大开放综合试点，推动互联网和金融服务等六大重点领域扩大开放，目标是经过三年试点，积累在全国可复制可推广的经验。

--中日关系：6月6日将举行金融对话，亚投行或是议题之一

日本官员表示，中日两国财政官员将于6月6日在北京举行会谈，磋商促进两国合作，并可能就中国牵头创立的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)交换看法。

--香港数据：4月综合CPI按年升幅放缓至2.8%，因受宽减差饷措施影响

香港统计处周四公布，4月份综合消费物价指数（CPI）按年升2.8%，较3月份的4.5%明显为低；主要是受政府宽减4-9月份差饷的纾困措施所影响，而3月份并没有此措施。

【金融】

--《焦点》中国信贷资产证券化提速需扩充基础资产，交易所上市将添助力

中国决策层正力促信贷资产证券化发展，拟扩大规模并鼓励产品在交易所上市交易。市场人士认为，信贷资产证券化今年料迎来大发展，但还应突破基础资产池品种供给少的制约；而鼓励信贷资产证券化产品交易所上市交易将分散银行风险，并提振交易活跃度。

【固定收益】

--中国债市：央行取消银行间债市债券流通审批，发行登记完毕即可上市

中国人民银行周三公告，取消银行间债市债券交易流通审批。依法发行的各类债券，在完成债权债务关系确立并登记完毕后，即可上市。

--中国债市：宝钢财务起诉天威集团，要求提前偿付另一期中票逾五千万本息

除债权人会议对已违约的11天威MTN2中票采取追索行动外，中国天威集团所发行的另外一期如期付息中票也被持有人要求提前偿付。宝钢集团财务公司日前提起诉讼，要求天威集团立即偿还明年2月到期的11天威MTN1中票本息，金额总计逾5,000万元人民币。

--中国公开市场：连五周空窗静默期料持续，稳增长压力下宽松政策需维系

中国央行公开市场本周仍无动作，为连续第五周零操作，并已连四周既无资金投放亦无回笼。尽管本周有新股IPO及缴税等因素扰动，但不改资金充裕局面，公开市场也选择继续按兵不动。

--新债招标：新疆地方债利率落下限比肩国债，非市场化愈发明显

继中国今年江苏省首批地方债本周结果走低之后，新疆政府周四上午招标的四期地方债中标利率均落在投标区间下限，并完全持平招标前五日同期限国债均值，非市场化发行愈发明显。

--新债招标：中国进出口行10年增发债中标收益率4.0550%--业内人士

业内人士周四透露，中国进出口银行上午招标的10年期固息增发债，中标收益率为4.0550%，投标倍数为2.59倍。

--中国新债：国开行下周二招标增发至多300亿元五期债，期限1-10年

中国国家开发银行周四公告称，将于下周二(26日)招标增发五期固息债，总额不超过300亿元人民币，期限包括一、三、五、七和10年。

--《中国新债预测》50年国债利率均值4.23%，配置需求主导定位料近二级

中国财政部周五将招标发行50年期固息国债。路透调查显示，近期二级市场观望情绪较浓，作为今年发行的首期50年长期国债，保险和银行对其有一定配置需求，但整体看也不会太强劲，料明日新债定位接近二级，预测均值在4.23%。

--中国货币市场：回购利率变化有限，宽裕不改短期品种需求仍旺

中国银行间市场周四早盘主要回购利率变化有限，IPO期间隔夜及七天期品种拆借依旧旺盛，场内加点融入频现，但供给持续充裕；资金预期仍乐观，一个月期以上Shibor SHIBOR 续稳步下行。

--中国债市动态：现券收益率稳中略升IRS亦上行，汇丰PMI数据影响有限

中国银行间债市周四现券收益率稳中略升，IRS亦小幅上行，幅度3-4个基点。交易员表示，早盘现券窄幅波动，市场情绪略偏空，个别国债品种略上行，但整体仍未脱盘整态势；一级进出口行新债结果需求一般，对二级影响有限。

【外汇】

--中国汇市：人民币收涨至近一个月高点，汇丰中国PMI初值影响有限

人民币兑美元即期周四收涨至近一个月高点，并突破6.20关口，与 中间价三连跌至逾一周低点走势相反。交易员表示，汇率稳定依旧是各方共识，甫公布的5月汇丰中国PMI初值 对人民币汇率影响均有限，不过午后受国际美元指数走弱，欧元走强的影响，境内客盘结汇热情有所提升，助 推人民币价格。

【证券/行业】

--中港证券：内地与香港两地基金互认政策快将公布--消息

两名消息人士周四对路透称，筹备已久的中国内地与香港两地基互认政策快将公布，意味着内地逾6万亿元人民币公募基金有望“出海”分销到香港市场，也为国际资金进一步开启中国投资大门。

--中国股市：沪综指收升1.9%创逾七年新高，政策利好持续发酵推升大盘上涨

中国股市沪综指周四收升1.9%创逾七年新高。分析师指出，中国政府近期出台的一系列促进制造业发展和经济体制改革的政策利好持续发酵，相关受益板块继续前期涨势。不过大盘在逼近前期高位时震荡明显反复，市场情绪较为谨慎，量能未见放大或制约短线涨幅。

--香港新股：华泰证券IPO招股价将定为每股24.8港元，属区间上限--IFR

据汤森路透旗下IFR周四的报导称，中国大型券商华泰证券（HTSC）香港首次公开发售（IPO）招股价将定为每股24.8港元，属区间上限。

--香港个股：汉能薄膜发电母公司反击，澄清没有任何减持套现或对赌行为

日前股价暴跌的汉能薄膜发电由母公司出面反击，针对部分媒体的报导作出澄清，称集团资金状况良好，没有利用上市公司股票作减持套现或对赌的行为。

--中港个股：中兴通讯预计今年付运美国的智能手机数量按年增20%--高管

中国智能手机生产商中兴通讯的美国业务首席执行官兼总裁程立新接受路透专访时称，该公司预计2015年付运美国的智能手机达2,000万部，按年增加20%。

--港股业绩：联想集团14/15年度净利按年微升1.5%，基本符合预期

全球最大个人电脑生产商--联想集团周四宣布，2014/15年度净利按年上升1.5%，来自主业的利润增长被并购相关等费用所抵销，但其业绩表现基本符合市场预期。 (完)