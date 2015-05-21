表格：英国工业联盟5月总工业订单差值为负5，创下10月来最低

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透伦敦5月21日 - 英国工业联盟(CBI)周四公布的月度工业趋势调查显示，5月总工业订单差值为负5，创下10月来最低，4月为正1。
月度趋势 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月
总订单 -5 +1 0 +10 +4 +5 +3
出口订单 -7 -11 -26 -8 -20 -13 -17
制成品库存 +5 +7 +13 +5 +5 +9 +7
产出预期 +15 +16 +22 +25 +13 +16 +12
国内价格预期 +2 -3 +4 +8 -6 +7 -1 (完)
(编译 于春红; 审校 艾茂林)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。