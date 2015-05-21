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货币新闻 | 2015年 5月 21日 星期四 18:06 BJT

表格：英国工业联盟5月总工业订单差值为负5，创下10月来最低

路透伦敦5月21日 - 英国工业联盟(CBI)周四公布的月度工业趋势调查显示，5月总工业订单差值为负5，创下10月来最低，4月为正1。

月度趋势 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月

总订单 -5 +1 0 +10 +4 +5 +3

出口订单 -7 -11 -26 -8 -20 -13 -17

制成品库存 +5 +7 +13 +5 +5 +9 +7

产出预期 +15 +16 +22 +25 +13 +16 +12

国内价格预期 +2 -3 +4 +8 -6 +7 -1 (完)

(编译 于春红; 审校 艾茂林)

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