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亚洲 | 2015年 5月 21日 星期四 16:25 BJT

《全球汇市》法国PMI提振欧元，但疲弱德国数据限制涨幅

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1148 1.1091 +0.51 -7.84 1.2097

美元/日圆 120.93 121.34 -0.34 +1.04 119.68

欧元/日圆 134.84 134.59 +0.19 -6.86 144.77

美元/瑞郎 0.9339 0.9371 -0.34 -6.06 0.9941

英镑/美元 1.5580 1.5535 +0.29 +0.04 1.5573

美元/加元 1.2189 1.2206 -0.14 +4.91 1.1618

澳元/美元 0.7893 0.7871 +0.28 -3.37 0.8168

新西兰元/美元 0.7319 0.7304 +0.21 -6.13 0.7797

欧元/瑞郎 1.0412 1.0395 +0.16 -13.42 1.2026

欧元/英镑 0.7156 0.7141 +0.21 -7.72 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2790 9.2629 +0.17 -2.00 9.4688

美元/挪威克朗 7.5447 7.5642 -0.26 +0.97 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 张涛/张若琪/李春喜/于春红; 审校 王洋/艾茂林/张明钧)

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