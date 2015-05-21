《路透晚报》--5月21日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收盘近持平，盘中触及15年新高

日股日经指数周四收盘持平，盘中触及15年新高；投资者在周五日本央行结束为期两天的政策会议之前获利了结。日经指数收高0.03%，报20,202.87点。该指数已连涨五日，为三个月来最长的连涨走势。东证股价指数涨0.2%至1,646.80点

--中国股市：沪综指收升1.9%创逾七年新高，政策利好持续发酵

沪综指收升1.9%创逾七年新高。分析师指出，中国政府近期出台的一系列促进制造业发展和经济体制改革的政策利好持续发酵，相关受益板块继续前期涨势。不过大盘在逼近前期高位时震荡明显，市场情绪较为谨慎，量能未见放大或制约短线涨幅。

沪综指收报4,529.42点，涨83.13点或1.87%，盘中最大震幅达2.07%；上证A股今日成交7,231亿元人民币，上日为7,993亿元。沪深300指数收报4,840.98点，涨1.81%。

--香港股市：下滑0.2%，数家内地公司H股大跌

香港股市下滑，市场焦点放在了几家H股自由落体式下滑的中资公司之上。恒生指数下跌0.2%至27,523.72点，恒生国企指数下跌0.7%至14,132.16点。高银地产及同系高银金融股价大幅波动，早盘两家公司股价最多曾急挫六成，市值最多共蒸发1,865亿港元。两档股票最终均收低约40%。

--汇市：法国PMI提振欧元，但疲弱德国数据限制涨幅

欧元兑美元上涨，四日来首见。法国企业活动复苏迹象提振欧元，不过德国民间部门活动放缓限制了欧元涨幅。法国数据公布后，欧元兑美元触及1.11435的高位，不过在德国PMI出炉后，欧元回吐部分涨幅报1.1112，但日内仍上涨0.2%，且脱离周三所及的三周低点1.1062。

--欧元债市：欧元区公债收益率下跌，美联储会议记录显示6月料不会升息

欧元区公债收益率(殖利率)下跌，上日美联储公布的4月政策会议记录显示，联储官员认为6月升息的时机可能不成熟，因为对经济的担忧挥之不去。指标德国10年期公债收益率下滑1个基点至0.62%，本月稍早曾触及2015年高点0.80%。意大利、西班牙与葡萄牙10年期公债收益率各自下滑3-4个基点，分别报1.82%、1.76%以及2.40%。

--国际油市：油价微幅上升，受美国原油库存下降支撑

油价微幅上涨，美国原油库存下降为油价提供支撑，不过中国经济数据疲弱及对石油供应过剩的忧虑抑制了油价升势。7月布兰特原油期货最初跌至每桶64.83美元的低点，0842GMT时回升至65.38美元，较上日结算价上涨0.35美元。美国7月原油期货跌至每桶58.69美元，随后涨至59.26美元，日内上涨0.28美元。

--全球金市：金价持于1,200美元上方，美国6月不太可能升息

金价持于每盎司1,200美元上方，之前美联储会议记录显示不太可能在6月升息，与市场预期相符。0844GMT时，现货金持稳于每盎司1,209.60美元，上日涨0.2%。

--金属期市：伦铜自三周低点反弹，中国疲弱PMI可能催生更多刺激举措

伦敦期铜小涨，脱离上个交易日触及的三周低点，因又一份疲弱的中国制造业数据引发市场揣测中国可能出台更多刺激举措。0855GMT，LME三个月期铜上涨0.51%，报每吨6,252.00美元，周三曾触及4月30日以来的低点6,194。上海期货交易所主力7月期铜合约上涨0.4%，报每吨45,120元人民币。