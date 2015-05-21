路透5月21日 - 以下为SEB分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

美元/日圆：在近期动力十足的涨势后，昨天进入55日波林格区间上缘，与3月相似的是，区间外看来有卖盘，所以显然可能至少会有一波短线跌势至120.83–120.73日圆区间的次要支撑。

欧元/美元：小时图的空头三角形已然结束，市场在反弹前下滑至1.1063/67美元支撑。现在的问题是，这样的反弹能否将汇价推升至1.1153/60/67，或者是否会上测1.1234(此为最新下滑指标蜡烛体的中点)？目前最符合的小时波浪型态显示，汇价有可能上看前述的第一个目标价，因此可以在1.115美元上方寻找卖点。

欧元/瑞典克朗：还没有修正低点已经浮现的证明，因此将继续寻找。现在位于55/233日移动均线区间支撑的下端，所以如果从此处下跌，跌不下去的可能性偏高。不过仍然必须回到9.33的区域之上，才能提高低点已然浮现的机会。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1165 1.1091 +0.67 -7.70 1.2097

美元/日圆 120.88 121.34 -0.38 +1.00 119.68

欧元/日圆 134.99 134.59 +0.30 -6.76 144.77

美元/瑞郎 0.9315 0.9371 -0.60 -6.30 0.9941

英镑/美元 1.5597 1.5535 +0.40 +0.15 1.5573

美元/加元 1.2183 1.2206 -0.19 +4.86 1.1618

澳元/美元 0.7899 0.7871 +0.36 -3.29 0.8168

新西兰元/美元 0.7324 0.7304 +0.27 -6.07 0.7797

欧元/瑞郎 1.0402 1.0395 +0.07 -13.50 1.2026

欧元/英镑 0.7159 0.7141 +0.25 -7.69 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2741 9.2629 +0.12 -2.06 9.4688

美元/挪威克朗 7.5333 7.5642 -0.41 +0.82 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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