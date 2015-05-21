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货币新闻 | 2015年 5月 21日 星期四 16:50 BJT

英国金融市场：零售销售数据好于预期，提振英镑跳涨

路透伦敦5月21日 - 英镑兑美元周四急剧上涨，因英国4月零售销售增长超过预期。

英国统计局周四公布，4月零售销售较前月上涨1.2%，较上年同期增长4.7%。预估分别为增长0.4%和3.8%。按月涨幅创下11月以来最高。

英镑/美元 在数据公布后触及日高1.5648，日内涨幅是0.7%，之前报1.5605美元。

英镑/欧元 也涨至日高0.7133，日内上涨0.2%。

英国公债期货 在数据出炉后下滑，6月期货从117.22一度跌至117.04，最新报117.11，日内上涨21个跳动点。

英股富时100指数 几无变动。（完）

(编译 高琦 审校 李春喜)

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