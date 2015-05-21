英国金融市场：零售销售数据好于预期，提振英镑跳涨

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透伦敦5月21日 - 英镑兑美元周四急剧上涨，因英国4月零售销售增长超过预期。
英国统计局周四公布，4月零售销售较前月上涨1.2%，较上年同期增长4.7%。预估分别为增长0.4%和3.8%。按月涨幅创下11月以来最高。
英镑/美元 在数据公布后触及日高1.5648，日内涨幅是0.7%，之前报1.5605美元。
英镑/欧元 也涨至日高0.7133，日内上涨0.2%。
英国公债期货 在数据出炉后下滑，6月期货从117.22一度跌至117.04，最新报117.11，日内上涨21个跳动点。
英股富时100指数 几无变动。（完）
(编译 高琦 审校 李春喜)
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