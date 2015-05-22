台湾数据：4月季调失业率3.75%，持平于上月--主计总处

中港个股：中海油服入禀法院追讨挪威STATOIL未支付索赔金额逾1,500万美元
路透香港1月23日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务股份有限公司 称，已入禀法院追讨挪威国家石油公司Statoil 未支付索赔金额逾1,500万美元。
路透台北5月22日 - 台湾主计总处周五公布，4月经季节调整后失业率为3.75%，持平上月。
继2月季调失业率以3.74%创下八年低位后，在3月微幅走高至3.75%。
4月未经季节调整的失业率则为3.63%，上月为3.72%。
台湾2014年平均失业率为3.96%，为2009年金融风暴后连续第五年下滑。2009年平均失业率为5.85%。
以下为相关细节：
4月 3月
失业率(%) 3.75 3.75
总劳动人口(千人) 11,623 11,612
就业者(千人) 11,187 11,177
失业者(千人) 436 435(完)
浏览台湾失业率方面的相关新闻，请点选
参看行政院主计总处公布的失业率资料，网址为(www.dgbas.gov.tw/ct.asp...) (记者 董永年; 撰写 高洁如; 审校)
路透香港1月23日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务股份有限公司 称，已入禀法院追讨挪威国家石油公司Statoil 未支付索赔金额逾1,500万美元。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 1/23 沪 科森科技 732626 5,266.67 18.85 20.75 海通证券 1/25 1/23 沪 新坐标 732040 1,500 16.44 22.99 国信证券 1/25 1/23 深 拓斯达 300607 1,812 18.74 22.98 安信证券 1/25 1/24 沪 安正时尚 732839 7,126 *16.78 *22.98 中信证券 1/26 1/24 沪 欧派股份 732208 2,021 *24.83 *22.99 广
美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，1月17日止的一周，对冲基金及资产管理经理连续第二周增加COMEX黄金合约净多仓。