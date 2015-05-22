台湾数据：4月季调失业率3.75%，持平于上月--主计总处

路透台北5月22日 - 台湾主计总处周五公布，4月经季节调整后失业率为3.75%，持平上月。

继2月季调失业率以3.74%创下八年低位后，在3月微幅走高至3.75%。

4月未经季节调整的失业率则为3.63%，上月为3.72%。

台湾2014年平均失业率为3.96%，为2009年金融风暴后连续第五年下滑。2009年平均失业率为5.85%。

以下为相关细节：

4月 3月

失业率(%) 3.75 3.75

总劳动人口(千人) 11,623 11,612

就业者(千人) 11,187 11,177

失业者(千人) 436 435(完)

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参看行政院主计总处公布的失业率资料，网址为(www.dgbas.gov.tw/ct.asp...) (记者 董永年; 撰写 高洁如; 审校)