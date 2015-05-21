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亚洲 | 2015年 5月 21日 星期四 17:06 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币收涨至近一个月高点，汇丰中国PMI初值影响有限

* 人民币收涨至近一个月高点，并突破6.20关口
    * 因午后美元走弱和欧元走强提振境内结汇热情
    * 行情未突破6.19-6.22区间，未显趋势性走势
    * 预计监管层仍以稳为主，后市走势看美元

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京5月21日 - 人民币兑美元即期 周四收涨至近一个月高点，并突破6.20关口，与
中间价三连跌至逾一周低点走势相反。交易员表示，汇率稳定依旧是各方共识，甫公布的5月汇丰中国PMI初值
对人民币汇率影响均有限，不过午后受国际美元指数走弱，欧元走强的影响，境内客盘结汇热情有所提升，助
推人民币价格。

    他们并表示，近期中间价和即期人民币表现基本脱节，或体现管理层更强烈的稳定预期，人民币虽然下午
走升，但仍在6.19-6.22这个区间，且大行亦没有太大动静，市场未显趋势性行情的迹象，下一步走势仍看美
元的走向。

    “近期行情真没什么说头，经济不好，（人民币）避免贬值预期，但也没有升值态势，稳定为主吧，”一
外资行交易员表示，“近期交投一直比较清淡，我们更愿意看看欧元等其他币种的机会。”

    该交易员并指出，管理层焦点在利率市场化，而当前中国经济表现不佳，利率汇率“双率”同时动可能性
不大。

    汇丰(HSBC)/Markit周四公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”值显示， 5月PMI初值数据小
幅升至49.1，连续第三个月位于荣枯线下方；其4月终值为48.9。 
    
    渣打银行在最新研究报告中预计未来几个月外部需求将缓慢复苏，但国内需求或等到下半年方能企稳。预
计2015年中国贸易顺差规模或将超过2014年，使得决策部门很难利用人民币贬值作为政策工具推动经济增长。

    全球汇市方面，欧元兑美元周四上涨，四日来首见。法国企业活动复苏迹象提振欧元，不过德国民间部门
活动放缓限制了欧元涨幅。 
    
     以下为今日在岸市场人民币兑美元          收盘价、中间价          ，
 以及离岸市场人民币的主要报价：    
                                                                        
                                       今日           上日       升贬
         即期成交价格                 6.1968         6.2038      0.11%
               中间价                 6.1139         6.1125     -0.02%
         成交额                      134亿美元                     
                                                                   
 日内美元兑人民币相对于中间价最  1.48% (上限±2%)     日高       日低
                         大波幅                                
             日内波动幅度(pips)         86           6.1959     6.2045 
         2015年来即期升贬值幅度        0.12%                            
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y        1265                        
                         =CFXS>                                
                                                                   
                                       今日            上日        
          1年期NDF                   6.2415/65       6.2515        
                  CNH即期            6.1993/03       6.2046        
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩
至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 张金栋/李文科; 审校 林高丽)

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