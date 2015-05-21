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市场报道 | 2015年 5月 21日 星期四 16:54 BJT

全球贵金属：5月20日SPDR黄金持仓减少0.42%，iShares白银持仓不变

路透5月21日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓量较周二下滑0.4
2%，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓持平。
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)    日期      持仓量(盎司)   日期           变动    增减
    SPDR       22,996,325.7   5月20日    23,092,235.7   5月19日    -95,910.0  -0.42%
    iShares   317,930,986.5   5月20日   317,930,986.5   5月19日          0.0   0.00%
    
    浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)

    浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h) (完)
  
 (编译 陈宗琦；审校 张若琪)

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