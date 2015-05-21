重温稿-《中国新债预测》50年国债利率均值4.23%，配置需求主导定位料近二级

* 招标品种: 财政部50年期固息国债

* 招标金额: 260亿元人民币

* 招标时间: 周五(22日)9:30-10:30

* 受访人数: 13位(保险、银行、券商)

* 预测区间: 4.15%-4.32%

* 预测均值: 4.23%(按各家机构预测值平均)

路透北京5月21日 - 中国财政部周五将招标发行50年期固息国债。路透调查显示，近期二级市场观望情绪较浓，作为今年发行的首期50年长期国债，保险和银行对其有一定配置需求，但整体看也不会太强劲，料明日新债定位接近二级，预测均值在4.23%。

“50年期国债还是有需求的，这个不像交易盘，市场行情不好需求就弱，这么长期的本身参与机构有限，该配的肯定要配。”上海一保险机构交易员称。

南京银行的预测报告认为，由于超长期国债流动性差，主要需求来自银行和保险配置盘；随着保险投资渠道的拓展，对债券的配置热情下降，银行受制于存款增长乏力和地方债对配债空间的挤占，预计配置空间也较为有限，综合判断，预计该债需求一般，利率区间在4.22%-4.27%间。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，50年期品种最新收益率为4.2240%。

继中国今年江苏省首批地方债本周结果走低之后，新疆政府周四上午招标的四期地方债中标利率均落在投标区间下限，并完全持平招标前五日同期限国债均值，非市场化发行愈发明显。

明日招标国债为今年第10期记账式附息国债，采用单一价格招标方式，标的为利率；全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。

该期债5月25日开始计息，利息按半年支付。招标结束至5月27日进行分销，5月29日起上市交易。