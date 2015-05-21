中国股市：今年首季中国科技公司IPO数量全球居首--罗兵咸永道

路透香港5月21日 - 国际会计和谘询公司罗兵咸永道（普华永道、资诚）周四发表报告称，2015年首季中国科技公司的IPO（首次公开发行）以数量计虽然保持全球第一，但同比下跌27%，而集资额亦减少26%；然而全年增长仍有望超越2014年。

报告统计，今年首季共有八宗中国科技公司IPO，集资额共约11亿美元；相比去年同期有11宗IPO共集资9.87亿美元。然而，单宗IPO的平均集资额从2014年第一季度的8,970万美元，上升到了2015年第一季度的1.319亿美元。

报告指出，今年一季度，中国科技公司均选择在内地交易所上市。中国监管层改革上市制度从审批制转向注册制，简化企业上市流程并提升中国证券交易市场对企业上市的吸引力。

“虽然一些中国科技企业仍在排队等待美国IPO，我们预计，选择在国内市场上市的科技企业数量将大幅增加，这归因于新的注册制与估值的提升。”罗兵咸永道中国科技行业主管合伙人高建斌表示。

此份报告称，首季度中国科技企业IPO未见跨境上市。考虑到中国监管政策的转变，跨境上市可能会出现放缓。今年一季度全球的三宗跨境上市来自瑞典、以色列与韩国企业。

高建斌指出，“2015年的开始令人鼓舞，中国贡献了大量的科技企业IPO。展望未来，尽管在中国第一季度科技企业IPO增速有所放缓，但我预计2015年全年增长将超越2014年。”