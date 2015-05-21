《中国企业债发行日程表》--5月21日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
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发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 广东省路桥 20 15 5/20簿记建档 *5.18% AA+ 5/21-5/26 广州证券 建设发展 (广东省交通集团担保) 国泰君安证券 ========================================================================================= 九江市城市 14 7 5/21簿记建档 上限6.60% AA 5/22-5/27 申万宏源证券 建设投资 (第3-7年末分别偿还20%本金) 东北证券 ========================================================================================= 建发房地产 10 7 5/22簿记建档 上限5.70% AA+ 5/25-5/27 兴业证券 集团 (第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)
(厦门建发股份有限公司担保) ========================================================================================= 成都市蜀州 5 7 5/25簿记建档 -- AA- 5/26-5/29 东兴证券 城市建设投资 (第3-7年末分别偿还20%本金/土地使用权担保) 宏信证券 ========================================================================================= 邯郸市 13 7 5/26簿记建档 上限6.40% AA+ 5/27-5/29 申万宏源证券 建设投资 (第3-7年末分别偿还20%本金) =========================================================================================
以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 暂无 ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)
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路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。