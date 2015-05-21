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货币新闻 | 2015年 5月 21日 星期四 17:28 BJT

台湾汇市：台币微收升中止连两贬，消化出口商抛汇卖需及外资偏向汇入

* 台币兑美元收盘微升中止连两贬
    * 外资偏向汇入及出口商抛汇卖需
    * 明日实质交易区间料在30.400-30.500

    路透台北5月21日 - 台币兑美元 周四微收升中止连两日收贬。汇银人士认为，
由于午盘非美货币略见反弹，外资偏向汇入及消化出口商抛汇卖需，带动台币实质交投靠向
区间高位30.45，短线暂且去化出口商抛汇需求，台币实质交投料暂持在既有区间整理。
    
    他们表示，尽管今日台股重挫逾1%、外资卖超台股突破百亿台币，但台币实质交投续处
30.45-30.50区间窄幅波动，主交投除了外资汇入外，出口商在台币接近30.500抛汇意愿仍
强，且现正值企业缴税高峰，月底前出口商抛汇需求较显增温。 
    
    “台币到这边会稍微休息，再来还是要看美元，一旦台币出现方向就会很猛。〞一位外
资保管行交易员说。
    
    上述交易员并称，市场一直在找理由买美元，不管美国经济复苏状况及升息速度，在这
种气氛下，国际美元较具支撑、不致大跌，只不过美股持续创高令股价估值较贵，资金转进
股价估值相对便宜的股市，包括东北亚及台湾等，修正过后的台股反而较具吸引力。
    
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月天期美元/台币换汇点再度转为折价，一
个月美元/台币远汇 尾盘报30.370/30.400，上日收在30.450。 
    
    台币今日实质交易区间在30.452-30.505；上日交易区间在30.476-30.549。交易员预估
明日台币主要实质交易暂看在30.400-30.500间。
    
    台湾股市周四收跌逾1%创一个月收盘低位 ；证交所周四资料显示，外资及
陆资在台股大幅卖超121亿台币，连两日卖超共计140.08亿台币。 
    
    新兴亚洲货币周四上扬，因美元走势转为下跌，投资者权衡美国联邦储备理事会(美联
储/FED)上次会议的会议记录提供的利率线索。 其中韩元/美元 周四
收高0.2%，报1,094.0。上日收报1,096.0。 
    
    本周国际重要经济数据和事件有：
    5月21日(四)
    美国4月成屋销售年率、4月领先指标；美国4月芝加哥联邦储备银行全国活动指数；美
国费城联储5月制造业指数、堪萨斯联储制造业指数；日本央行货币政策会议(至22日)；欧
洲央行中央银行业论坛(至23日)；德国5月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值；欧元区
3月经常帐、3月净投资；欧元区5月Markit制造业PMI、服务业PMI、综合PMI 初值；英国4月
零售销售；英国 5月工业联盟(CBI)总工业订单差值；日本5月路透短观制造业景气判断指数
；英国央行副总裁康利夫在伦敦发表演说；南非央行宣布利率决议。    
    
    5月22日(五)
    台湾4月季调失业率、第一季经济成长率；汇丰中国制造业PMI  5月初值；美国5月Mark
it制造业PMI初值；美国4月CPI；日本4月制造业PMI初值；德国第一季GDP修正值、5月IFO企
业景气判断指数；法国5月法国企业景气指数；日本央行宣布货币政策决议；英国央行副总
裁夏菲克在英国企业财务长公会会议发表演说。
    
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量    上日
                        报价                                     亿美元  
 台北外汇经纪公司     30.650    30.682  30.452-30.682   30.682     6.72    7.10
                                                                         
 元太外汇经纪公司     30.650    30.682  30.450-30.685   30.685     2.63    3.05
                                                                         
 
 无本金交割远期外汇(NDF)   最新报价             上日现货收盘时水准
                                                
 美元/台币一个月期           -0.035/-0.025         0.010/0.020
 美元/台币六个月期           -0.095/-0.080        -0.050/-0.030
 (完)

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