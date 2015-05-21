台湾汇市：台币微收升中止连两贬，消化出口商抛汇卖需及外资偏向汇入

* 台币兑美元收盘微升中止连两贬 * 外资偏向汇入及出口商抛汇卖需 * 明日实质交易区间料在30.400-30.500 路透台北5月21日 - 台币兑美元 周四微收升中止连两日收贬。汇银人士认为， 由于午盘非美货币略见反弹，外资偏向汇入及消化出口商抛汇卖需，带动台币实质交投靠向 区间高位30.45，短线暂且去化出口商抛汇需求，台币实质交投料暂持在既有区间整理。 他们表示，尽管今日台股重挫逾1%、外资卖超台股突破百亿台币，但台币实质交投续处 30.45-30.50区间窄幅波动，主交投除了外资汇入外，出口商在台币接近30.500抛汇意愿仍 强，且现正值企业缴税高峰，月底前出口商抛汇需求较显增温。 “台币到这边会稍微休息，再来还是要看美元，一旦台币出现方向就会很猛。〞一位外 资保管行交易员说。 上述交易员并称，市场一直在找理由买美元，不管美国经济复苏状况及升息速度，在这 种气氛下，国际美元较具支撑、不致大跌，只不过美股持续创高令股价估值较贵，资金转进 股价估值相对便宜的股市，包括东北亚及台湾等，修正过后的台股反而较具吸引力。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月天期美元/台币换汇点再度转为折价，一 个月美元/台币远汇 尾盘报30.370/30.400，上日收在30.450。 台币今日实质交易区间在30.452-30.505；上日交易区间在30.476-30.549。交易员预估 明日台币主要实质交易暂看在30.400-30.500间。 台湾股市周四收跌逾1%创一个月收盘低位 ；证交所周四资料显示，外资及 陆资在台股大幅卖超121亿台币，连两日卖超共计140.08亿台币。 新兴亚洲货币周四上扬，因美元走势转为下跌，投资者权衡美国联邦储备理事会(美联 储/FED)上次会议的会议记录提供的利率线索。 其中韩元/美元 周四 收高0.2%，报1,094.0。上日收报1,096.0。 本周国际重要经济数据和事件有： 5月21日(四) 美国4月成屋销售年率、4月领先指标；美国4月芝加哥联邦储备银行全国活动指数；美 国费城联储5月制造业指数、堪萨斯联储制造业指数；日本央行货币政策会议(至22日)；欧 洲央行中央银行业论坛(至23日)；德国5月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值；欧元区 3月经常帐、3月净投资；欧元区5月Markit制造业PMI、服务业PMI、综合PMI 初值；英国4月 零售销售；英国 5月工业联盟(CBI)总工业订单差值；日本5月路透短观制造业景气判断指数 ；英国央行副总裁康利夫在伦敦发表演说；南非央行宣布利率决议。 5月22日(五) 台湾4月季调失业率、第一季经济成长率；汇丰中国制造业PMI 5月初值；美国5月Mark it制造业PMI初值；美国4月CPI；日本4月制造业PMI初值；德国第一季GDP修正值、5月IFO企 业景气判断指数；法国5月法国企业景气指数；日本央行宣布货币政策决议；英国央行副总 裁夏菲克在英国企业财务长公会会议发表演说。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 30.650 30.682 30.452-30.682 30.682 6.72 7.10 元太外汇经纪公司 30.650 30.682 30.450-30.685 30.685 2.63 3.05 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.035/-0.025 0.010/0.020 美元/台币六个月期 -0.095/-0.080 -0.050/-0.030 (完)