欧洲汇市：英镑兑欧元与美元走扬，受英国零售销售好于预估推升

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
数据公布后，英镑兑美元 涨至当日高位1.5657，数据公布前为1.5605，英镑当日升0.9%。
“数据较强，英镑也上涨，”汇丰外汇研究全球主管David Bloom称，“没有其他任何一种货币像英镑这样具有周期性，这些数据起了作用。”
英镑兑全线上涨的欧元 升0.3%至0.71155英镑，创下3月中旬以来最高位。自英国大选以来的两周，英镑兑欧元涨约5%。
法国巴黎银行策略师称，“尽管(英国)CPI数据疲弱，但欧元/英镑本周持续下跌，暗示市场目前更倾向于重新建立欧元空仓，我们预计将在欧元/英镑反弹时看到抛盘。”(完)
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全部现汇报价 (编译 陈宗琦/于春红; 审校 高琦)
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