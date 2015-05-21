路透基点：德益齐租赁(中国)取得15亿元人民币贷款

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港5月21日 - 汤森路透旗下报导引述消息人士说法指出，位于上海的德益齐租赁(中国)有限公司已经取得15亿元人民币(2.42亿美元)三年期贷款，共四家银行参贷。
中国银行担任牵头行、簿记行及额度代理行，核贷金额为6亿元人民币。
其他三家银行则取得参贷行头衔。中国建设银行核贷4亿元人民币，中国农业银行核贷3亿元，上海首家民营银行--华瑞银行核贷2亿元。
消息人士称，这笔贷款利率为中国人民银行三年期利率的100%。
大部分筹得资金将做为运营资本，其余则将用在借款人在其他银行贷款的再融资。
德益齐租赁(中国)的母公司为Deutsche Sparkassen Leasing AG & Co，将做为此贷款的保证人。
借款人上次是在2014年2月进入银团贷款市场，当时试图取得10亿元人民币三年期贷款。该笔融资的利率为中国人民银行利率的95%。
已于2005年并入母集团的德益齐租赁(中国)，主要经营个人及企业金融服务。(完) (编译 张明钧; 审校 于春红)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。