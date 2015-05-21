路透基点：德益齐租赁(中国)取得15亿元人民币贷款

路透香港5月21日 - 汤森路透旗下报导引述消息人士说法指出，位于上海的德益齐租赁(中国)有限公司已经取得15亿元人民币(2.42亿美元)三年期贷款，共四家银行参贷。

中国银行担任牵头行、簿记行及额度代理行，核贷金额为6亿元人民币。

其他三家银行则取得参贷行头衔。中国建设银行核贷4亿元人民币，中国农业银行核贷3亿元，上海首家民营银行--华瑞银行核贷2亿元。

消息人士称，这笔贷款利率为中国人民银行三年期利率的100%。

大部分筹得资金将做为运营资本，其余则将用在借款人在其他银行贷款的再融资。

德益齐租赁(中国)的母公司为Deutsche Sparkassen Leasing AG & Co，将做为此贷款的保证人。

借款人上次是在2014年2月进入银团贷款市场，当时试图取得10亿元人民币三年期贷款。该笔融资的利率为中国人民银行利率的95%。