重温稿-台湾货币市场：短率持稳低位，外需不振令央行减少冲销

* 外需不振，央行冲销力道疲弱

* 短票、债券RP供给稀少，利率躺在低位

记者 董永年

路透台北5月21日 - 台湾银行间短率周四持稳低位。交易员指出，台湾外需表现不佳，央行为让内需引擎也不致于熄火，近期冲销态度偏向消极，市场钱满为患，利率稳在低位。

他们表示，不少金融机构都已开始供应跨月拆款，不过拆入需求不振。预料本旬状况应该与上月近似，要等到旬底最后交易日，需求才会明显提升。

〞央行没多收，这三天都打到六折。〞一位银行交易员说。

另一票券商交易员指出，经济部昨日公布的4月外销订单劣于预期，短期内也看不到好转迹象。市场预计明日主计总处可能会下修今年GDP的预估值，面对外需疲弱的困境，央行有必要维持货币市场的宽松，以提振内需。

交易员预期，旬底前，短率料维持在既有低位。

台湾经济部周三公布，4月外销订单较上年同期减4.0%，劣于市场预估的衰1.96%，并创2013年3月以来最大跌幅，当时为衰退6.6%。台湾4月外销订单跌幅创逾两年新低。分析师认为，目前各产品接单疲弱，且电子业传统淡季来临，短期恐无回升迹象。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收在0.387%；今日区间落在0.295-0.400%；上日在0.295-0.430%。一周拆款利率区间落在0.388%-0.490%，上日0.360%-0.430%；两周拆款利率区间暂落在0.420-0.450%，上日在0.405-0.450%。

**发票量少**

短票市场方面，票券商交易员表示，周四发票量应该例行性增加，不过今日仍然偏少。在钱满为患的状况下，短票成交利率维持在既有低位。

他们称，企业客户因应缴税与现金股利发放，大额资金需短暂停泊在金融市场。不过想做定存却遭到银行拒收，只能购买短票，如此一来，让银行买到票的机率又更低。

今日30天票券商与银行间承作的短票主要成交在0.57-0.58%，同上日，且以0.57%为主。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.571%，前日为0.573%，成交量38.93亿台币，前日为49.79亿。 台湾央行周四公布，共发行2,883.5亿台币存单。与今日存单到期金额2,884.5亿台币相较，存单发行余额减1亿。 本周央行存单到期金额总计为1兆(万亿)1,644亿台币，本周到期尚有周五223亿台币。 拆款中心资料 显示，周四的超额准备为160亿台币，累积超额准备为3,343亿台币、加计前期1%的超额准备为5,264亿台币。 **投信钱多忙找券**

债市附买回(RP)市场方面，交易员表示，投信有不少申购款涌入，找券需求不低，不过钱多券稀少的现况不改，成交利率继续维持在低位。

〞我看下周月底的利率也不会动，资金非常宽松。〞一位证券商交易员表示。

一票券商交易员则认为，昨日公布的4月外销订单数据不佳，央行为让内需也不致失温，近期冲销态度不太积极，在此情形下，短率难见走高机会。

今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.52-0.54%；10天期以上公司债RP主要成交在0.62-0.64%，与上日平稳。

票券商的债券附买回利率也大致不变。大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率主要成交在0.45-0.49%左右，极短天期成交在0.42%；公司债附买回利率交投区间落在0.48-0.53%，极短天期成交在0.46%。但成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异。