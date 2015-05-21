全球商品：整体价格还有得跌，油价短期也无望劲升--星展集团高管

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港5月21日 - 星展集团控股 一名高管周四表示，整体大宗商品市场痛苦的盘整还有一段漫长的路要走，价格要进一步跌破产品成本，方能吸引买家，消化全球大量库存。
新加坡最大银行--星展集团在2008/2009年金融危机后，涉足大宗商品市场，两年前，该集团定下了每年将营业规模扩大一倍的目标。
“始于上涨时期的产能扩张开始适应市场，还需要一些时间才能消化供应过剩。价格...需要跌至关闭生产与鼓励更多消费的水平，”星展大宗商品衍生品主管Leong Chean Wai对路透表示。
“过去一年，我们已经看到这两种情况产生，不过这样的调整远未结束，”她表示。
油价从2014年6月崩跌后，今年已见回升，不过Leong仍然审慎看待。“我们认为短期内不会有很强的涨势。市场反而可能会经历一段持久的复苏过程，”她表示。
她还表示，全球成长趋缓，尤其是中国，意味着贸易流动减少，市场活动放缓，但较低的价格应能鼓励消费者避险。(完) (编译 陈宗琦; 审校 李春喜)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。