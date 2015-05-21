全球商品：整体价格还有得跌，油价短期也无望劲升--星展集团高管

路透香港5月21日 - 星展集团控股 一名高管周四表示，整体大宗商品市场痛苦的盘整还有一段漫长的路要走，价格要进一步跌破产品成本，方能吸引买家，消化全球大量库存。

新加坡最大银行--星展集团在2008/2009年金融危机后，涉足大宗商品市场，两年前，该集团定下了每年将营业规模扩大一倍的目标。

“始于上涨时期的产能扩张开始适应市场，还需要一些时间才能消化供应过剩。价格...需要跌至关闭生产与鼓励更多消费的水平，”星展大宗商品衍生品主管Leong Chean Wai对路透表示。

“过去一年，我们已经看到这两种情况产生，不过这样的调整远未结束，”她表示。

油价从2014年6月崩跌后，今年已见回升，不过Leong仍然审慎看待。“我们认为短期内不会有很强的涨势。市场反而可能会经历一段持久的复苏过程，”她表示。