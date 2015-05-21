香港个股：汉能薄膜发电2月份时曾委任高银融资为财务顾问--资料

路透香港5月21日 - 联交所资料显示，昨天股价暴挫近五成后停牌的汉能薄膜发电 在2月中，曾委任高银融资为其与母公司一宗有关太阳能电池组件的供应协议持续关连交易担任独立财务顾问。

高银金融 及同系高银地产 亦步汉能薄膜发电后尘，周四股价双双急挫，两家公司收盘分别大泻逾43%及近41%。

据汉能薄膜发电2月中发出的一份声明，内容有关汉能集团向公司持续供应太阳能电池组件订立总供应协议，而高银融资为其独立财务顾问。

高银融资是高银证券旗下机构，专为企业客户提供财务顾问服务。高银证券则为香港联交所及香港期交所的参与者，提供证券交易、期货及期权交易，以及提供网上投资服务。