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亚洲 | 2015年 5月 21日 星期四 18:53 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至近两周低位

路透新加坡5月21日 - 亚洲石脑油裂解价差周四跌至每吨86.40美元的近两周低位，因石化生产商现货需求低迷但供应充沛。

7月上半月/8月上半月合约价差也缩窄。跨月价差收窄0.50美元，至每吨5美元。

招标消息方面，消息来源称，马来西亚的Titan仍在谈判，求购7月上半月装运的石脑油。

新加坡国际企业发展局(IES)数据周四显示，5月20日止当周，新加坡在岸轻质馏分油库存下降153.8万桶至逾四个月低点1,149.8万桶。

现货交易方面，Gunvor向托克(Trafigura)出售5万桶92辛烷值汽油，每桶81.70美元。无石脑油成交报告。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)

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