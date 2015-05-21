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亚洲 | 2015年 5月 21日 星期四 18:47 BJT

表格：沪港通活跃股一览--5月21日

路透香港5月21日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周四发布的沪港
通每日成交及活跃股数据。
    
                         沪股通（亿元人民币）          港股通（亿港元）
                                                  
 每日买入及卖出金额             78.82                       36.76
 买入成交金额                   48.53                       18.44
 卖出成交金额                   30.29                       18.32
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名  股票代码      股票名称      买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                 （元人民币）   （元人民币）    （元人民币）
 1                   海螺水泥      332,634,698    117,690,007     450,324,705
 2                   中国平安      252,246,457    150,704,795     402,951,252
 3                   亚泰集团        3,045,062    287,808,504     290,853,566
 4                   贵州茅台      219,618,533     20,340,768     239,959,301
 5                   伊利股份       82,591,815    101,094,727     183,686,542
 6                   招商银行      122,343,758     54,881,489     177,225,247
 7                   上海机场                0    176,888,372     176,888,372
 8                   工商银行      128,868,131     35,873,252     164,741,383
 9                   中信证券      117,708,186     25,950,504     143,658,690
 10                  兴业银行      108,891,638     29,678,619     138,570,257
 
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    港股通--十大成交活跃股
      
 排名  股票代码    股票名称        买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                   （港元）       （港元）        （港元）
 1                 国美电器      91,898,860   121,351,500  213,250,360
 2                 上海电气      70,391,180   74,603,060   144,994,240
 3                 中海集运      85,117,660   53,282,790   138,400,450
 4                 中国远洋      102,733,615  33,333,925   136,067,540
 5                 阿里影业      71,634,400   44,754,520   116,388,920
 6                 高银金融      65,340,160   50,012,960   115,353,120
 7                 恒大地产      48,894,290   63,460,400   112,354,690
 8                 顺风清洁能源  50,011,460   60,945,380   110,956,840
 9                 中广核电力    45,327,670   60,785,850   106,113,520
 10                中芯国际      73,267,270   22,995,790   96,263,060
 
    （完）
    
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 (整理 雷美珍；审校 林高丽)

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