表格：沪港通活跃股一览--5月21日

路透香港5月21日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周四发布的沪港 通每日成交及活跃股数据。 沪股通（亿元人民币） 港股通（亿港元） 每日买入及卖出金额 78.82 36.76 买入成交金额 48.53 18.44 卖出成交金额 30.29 18.32 ============================================================================ 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 海螺水泥 332,634,698 117,690,007 450,324,705 2 中国平安 252,246,457 150,704,795 402,951,252 3 亚泰集团 3,045,062 287,808,504 290,853,566 4 贵州茅台 219,618,533 20,340,768 239,959,301 5 伊利股份 82,591,815 101,094,727 183,686,542 6 招商银行 122,343,758 54,881,489 177,225,247 7 上海机场 0 176,888,372 176,888,372 8 工商银行 128,868,131 35,873,252 164,741,383 9 中信证券 117,708,186 25,950,504 143,658,690 10 兴业银行 108,891,638 29,678,619 138,570,257 ============================================================================ 港股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 国美电器 91,898,860 121,351,500 213,250,360 2 上海电气 70,391,180 74,603,060 144,994,240 3 中海集运 85,117,660 53,282,790 138,400,450 4 中国远洋 102,733,615 33,333,925 136,067,540 5 阿里影业 71,634,400 44,754,520 116,388,920 6 高银金融 65,340,160 50,012,960 115,353,120 7 恒大地产 48,894,290 63,460,400 112,354,690 8 顺风清洁能源 50,011,460 60,945,380 110,956,840 9 中广核电力 45,327,670 60,785,850 106,113,520 10 中芯国际 73,267,270 22,995,790 96,263,060 （完） 浏览相关细节，请点选(here) (整理 雷美珍；审校 林高丽)