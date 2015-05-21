路透基点：华新丽华推动150亿台币再融资案

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港5月21日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士说法指出，台湾上市电线电缆业者华新丽华于5月18日发起150亿台币(4.75亿美元)五年期再融资。
这笔无担保的定期贷款利率为较三个月台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码65个基点，税前利率底限为1.7%。
银行受邀以三个档次参贷：
核贷18亿台币以上的银行取得18个基点的前端费，担任牵头行。
核贷12-17.9亿台币的银行取得12个基点的前端费，担任经理行。
核贷6-11.9亿台币的银行取得6个基点的前端费，担任参贷行。
这笔融资的宽限期为四年，之后将每半年分三次不等额偿还本金，第一次偿还本金的30%、第二次及第三次则为35%。
承诺费为10个基点。
回覆期限为6月26日。
数周之前华新丽华已经委托九家银行安排这次融资，这九家银行是： 台湾银行、法国巴黎银行、中国信托商业银行、玉山商业银行、第一银行、华南银行、兆丰国际商业银行、台北富邦商业银行和台湾合作金库商业银行。其中台北富邦商业银行为额度代理行。
消息人士称，筹得资金将用于为华新丽华旗下子公司--华新丽华控股有限公司于2011年8月取得的4.6亿美元三年期循环信贷提供再融资，以及母公司先前完成的多笔双边贷款。。
2011年这笔贷款牵头行为兆丰国际商业银行，贷款规模最初为4亿美 元。最高综合收益为79个基点，利率为较伦敦 银行间拆放款利率(LIBOR)加码68个基点。
母公司华新丽华上次进入贷款市场是在2012年7月，取得102亿台币五 年期贷款，九家银行参贷。最高综合收益为63.84个基点，利率为较二级市场商业票据利率加码60个基点，税前保底利率为1.5%。(完) (编译 张明钧; 审校 蔡美珍)
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