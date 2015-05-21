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货币新闻 | 2015年 5月 21日 星期四 19:10 BJT

国际油市：380-cst燃料油现货贴水连续第三天走阔，成交行情低迷

路透新加坡5月21日 - 亚洲380-cst燃料油现货贴水周四连续第三天走阔，由于供应极多，成交行情没有回升迹象。

路透数据显示，380-cst燃料油贴水扩大0.18美元，至每吨较新加坡现货报价贴水6.33美元。

但有两笔380-cst燃料油现货成交价则较新加坡现货报价每吨贴水8美元，尽管6月/7月跨月价差走强，这使得纸货与实货市场脱钩情况加剧。

6月/7月价差周四扩大1.25美元，至每吨9.25美元，创五个多月高位。

新加坡国际企业发展局(IES)周四公布数据显示，5月20日止当周新加坡陆上燃料油库存增加264.3万桶，至四周高位2,352.1万桶。

根据路透计算，这表示库存水位比今年以来平均水准2,135万桶高出10%。

两笔现货交易回报。道达尔向BP出售20,000吨380-cst燃料油，船期6月8-12日，每吨较新加坡现货报价贴水8美元。

道达尔向兴隆出售20,000吨380-cst燃料油，船期6月8-12日，价格同上。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍；审校 张若琪)

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