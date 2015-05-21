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亚洲 | 2015年 5月 21日 星期四 18:56 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶脱离三周低点收高，受油价上涨和日圆疲软支撑

路透东京5月21日 - 指标东京期胶周四上涨，自上日触及的三周低点回升。交易员表示，油价上升及日圆走软引发投资人回补空头部位。

东京工业品交易所(TOCOM)指标10月期胶 <0#2JRU:>收高2.1日圆或1%，报每公斤217.7日圆。

“油价上涨及日圆疲弱支撑了市场。”东京一不愿具名的交易员称。

“我无法预测市场接下来的走向。在5月合约下周一到期之前，投资人都会很犹豫，不会想承接新部位。”他说。

上海期交所主力9月期胶合约 上涨30元人民币，收报每吨13,810元。

新加坡商品交易所(SICOM)近月6月合约 最新报每公斤153.3美分，上涨1.7美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 蔡美珍)

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