马来西亚期市：棕榈油期货中止四连跌收高，买盘重新浮现

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透5月21日 - 马来西亚棕榈油期货周四收高，扳回上午跌幅且中止之前连续四个交易日的跌势，因连跌数日后较低的价格吸引了买盘进场。
“价格降到目前的水准，使得市场需求回归。”马来西亚一当地大宗商品经纪商交易员说。“经过近期的跌势后新买盘进场。”
指标8月棕榈油期货 收高0.8%至每吨2,158马币(林吉特)。
整体成交量42,418口，高于一般均值的35,000口。
下个月伊斯兰教斋月开始，通常食用油消费都会增加，这个因素可能支撑5月和6月棕榈油需求。
船货调查机构周三的出口数据显示，5月1-20日马来西亚棕榈油出口较上月同期激增。
美国7月豆油合约 在亚洲尾盘上涨0.8%。大连9月豆油合约 升0.4%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。