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亚洲 | 2015年 5月 21日 星期四 19:17 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货中止四连跌收高，买盘重新浮现

路透5月21日 - 马来西亚棕榈油期货周四收高，扳回上午跌幅且中止之前连续四个交易日的跌势，因连跌数日后较低的价格吸引了买盘进场。

“价格降到目前的水准，使得市场需求回归。”马来西亚一当地大宗商品经纪商交易员说。“经过近期的跌势后新买盘进场。”

指标8月棕榈油期货 收高0.8%至每吨2,158马币(林吉特)。

整体成交量42,418口，高于一般均值的35,000口。

下个月伊斯兰教斋月开始，通常食用油消费都会增加，这个因素可能支撑5月和6月棕榈油需求。

船货调查机构周三的出口数据显示，5月1-20日马来西亚棕榈油出口较上月同期激增。

美国7月豆油合约 在亚洲尾盘上涨0.8%。大连9月豆油合约 升0.4%。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 蔡美珍)

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