企业结盟：中国奥园地产联手腾讯控股推出智慧生活服务O2O平台

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港5月21日 - 中国房地产商参与＂互联网+＂潮流再添一员，中国奥园地产 周四宣布与腾讯控股 旗下腾讯地图、财付通及大粤网签订合作协议，合作打造基于移动互联网的智慧生活服务O2O（Online To Offline，线上至线下）平台，预计9月开通上线。
奥园地产表示，地产业务与互联网融合为公司2015年四大升级战略之一。公司目前已推出商业App、乐生活物业App及全网营销系统等，效果显着。
即将上线的＂智爱生活＂平台提供传统物业增值服务，藉助腾讯旗下三个平台对家庭消费及生活习惯的数据分析，提供生活服务。此外，通过与腾讯地图合作，打造实景O2O商业经营模式；与腾讯财付通开展关于社区服务支付合作；与腾讯大粤网形成全面战略合作，融入腾讯智慧城市生活服务生态圈。
随着内地房地产市场由＂黄金时代＂转入＂白银时代＂，近期不少开发商纷纷筹谋转型，例如绿地集团介入互联网金融、恒大地产 亦向健康产业、体育、畜牧、粮油等多元化发展。建业地产 则与华谊兄弟 签约，合作兴建＂电影文化小镇＂项目。（完） (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。