企业结盟：中国奥园地产联手腾讯控股推出智慧生活服务O2O平台

路透香港5月21日 - 中国房地产商参与＂互联网+＂潮流再添一员，中国奥园地产 周四宣布与腾讯控股 旗下腾讯地图、财付通及大粤网签订合作协议，合作打造基于移动互联网的智慧生活服务O2O（Online To Offline，线上至线下）平台，预计9月开通上线。

奥园地产表示，地产业务与互联网融合为公司2015年四大升级战略之一。公司目前已推出商业App、乐生活物业App及全网营销系统等，效果显着。

即将上线的＂智爱生活＂平台提供传统物业增值服务，藉助腾讯旗下三个平台对家庭消费及生活习惯的数据分析，提供生活服务。此外，通过与腾讯地图合作，打造实景O2O商业经营模式；与腾讯财付通开展关于社区服务支付合作；与腾讯大粤网形成全面战略合作，融入腾讯智慧城市生活服务生态圈。