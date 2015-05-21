美国数据：5月Markit制造业PMI降至53.8，连续第二个月下滑

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
Markit指出，5月就业成长速度高于4月。
5月PMI制造业产出分项指数初值跌至55，低于4月终值55.3。根据 Markit资料，5月产出指数初值为2014年12月以来最低。
5月新订单分项指数初值亦跌至54.2，低于4月终值55.3。
“订单趋势走弱似乎没有影响到聘雇活动，至少还没影响，5月新增就业岗位活动增温。但除非产出增幅回升，否则随着企业试图提高生产率，就业增速将有放缓的隐忧，”Markit首席经济学家Chris Williamson称。(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。