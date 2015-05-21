美国数据：5月Markit制造业PMI降至53.8，连续第二个月下滑

Markit指出，5月就业成长速度高于4月。

5月PMI制造业产出分项指数初值跌至55，低于4月终值55.3。根据 Markit资料，5月产出指数初值为2014年12月以来最低。

5月新订单分项指数初值亦跌至54.2，低于4月终值55.3。

“订单趋势走弱似乎没有影响到聘雇活动，至少还没影响，5月新增就业岗位活动增温。但除非产出增幅回升，否则随着企业试图提高生产率，就业增速将有放缓的隐忧，”Markit首席经济学家Chris Williamson称。(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)