国际油市：亚洲柴油价差走软，但越南需求令跌幅受限

路透新加坡5月21日 - 亚洲柴油价差周四走软，但跌幅有限，业界消息人士称，因有来自越南的现货需求。

行业消息人士指出，越南Petrolimex继购买105,000吨6月柴油船货后，正寻求买进更多船货。

Petrolimex先前买进三批35,000吨船货，每批皆为500ppm柴油，6月上半月装运，由马来西亚及泰国的离岸价格(FOB)为每桶较新加坡报价升水0.70美元。

一名消息人士称，由于进口关税的不确定性，Petrolimex不会签订第三季的柴油进口定期合约，将改为在现货市场采购。

Pakistan State Oil取消一笔50,000吨0.5%含硫量柴油标购，一名业界消息人士称，因为只收到一家投标。

消息人士称，Pakistan State Oil将评估供需情况，决定是否重新招标。

行业消息人士称，沙特阿美似乎已向Reliance、BB Energy、壳牌及道达尔购买6月交付的柴油船货，支付价格为每桶较中东报价升水约1.70-1.90美元。(完)

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