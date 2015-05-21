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亚洲 | 2015年 5月 21日 星期四 19:40 BJT

东南亚股市：标普调高评等展望激励，印尼股市收在近一个月高点

路透曼谷5月21日 - 印尼指标股指周四收在近一个月高点，因标准普尔上调该国主权评等展望 。马来西亚股市则触及两个月收盘低位，稍早该国总理纳吉布公布了政府对未来五年的成长策略计划 。

印尼综合股价指数收高0.4%，报5,313.21点，为近一个月高点，大型股领涨。

马来西亚综合股价指数则收低0.8%，至3月17日以来收盘低位。

外资在马来西亚股市卖超1.68亿马币。

外资在菲律宾股市亦卖超，卖超金额6.48亿披索。

但外资在印尼和泰国股市分别买超3,230亿卢比及9.42亿泰铢。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 413.40 0.78 +0.19 +0.64 410.77

新加坡 3439.86 0.18 +0.01 +2.22 3365.15

马来西亚 1795.04 -15.07 -0.83 +1.92 1761.25

泰国 1526.25 6.14 +0.40 +1.91 1497.67

印尼 5313.21 20.46 +0.39 +1.65 5226.95

菲律宾 7835.38 -46.55 -0.59 +8.36 7230.57

越南 552.56 2.46 +0.45 +1.27 545.63

(完)

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