东南亚股市：标普调高评等展望激励，印尼股市收在近一个月高点

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透曼谷5月21日 - 印尼指标股指周四收在近一个月高点，因标准普尔上调该国主权评等展望 。马来西亚股市则触及两个月收盘低位，稍早该国总理纳吉布公布了政府对未来五年的成长策略计划 。
印尼综合股价指数收高0.4%，报5,313.21点，为近一个月高点，大型股领涨。
马来西亚综合股价指数则收低0.8%，至3月17日以来收盘低位。
外资在马来西亚股市卖超1.68亿马币。
外资在菲律宾股市亦卖超，卖超金额6.48亿披索。
但外资在印尼和泰国股市分别买超3,230亿卢比及9.42亿泰铢。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 413.40 0.78 +0.19 +0.64 410.77
新加坡 3439.86 0.18 +0.01 +2.22 3365.15
马来西亚 1795.04 -15.07 -0.83 +1.92 1761.25
泰国 1526.25 6.14 +0.40 +1.91 1497.67
印尼 5313.21 20.46 +0.39 +1.65 5226.95
菲律宾 7835.38 -46.55 -0.59 +8.36 7230.57
越南 552.56 2.46 +0.45 +1.27 545.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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