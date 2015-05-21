欧洲央行：力争稳定政策路线，推动结构性改革--4月会议记录

路透法兰克福5月21日 - 周四公布的欧洲央行4月15日会议记录显示，决策官员一致认为，央行的每月600亿欧元资产购买计划正在发挥预期效果，但唯有各国政府继续推动重要改革，才能得到完整效益。

欧洲央行管委会成员的结论是，资产购买计划进展顺利，市场供应稀缺的风险被过度夸大，虽然购买行动只进行一个月，但对市场的影响已经很明显，经济成长及通胀展望有所改善。

“但我们也记得，管委会自2014年年中推行的政策措施，也曾经预期完整落实后会出现这样的情况，”央行会议记录称。“整体而言，委员都认为，必须强调货币政策的稳定路线。”

“必须向欧元区各国政府传递强烈讯息，要求推动结构性改革及采取行动改善企业环境，”欧洲央行称。