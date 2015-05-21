欧洲央行：力争稳定政策路线，推动结构性改革--4月会议记录

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透法兰克福5月21日 - 周四公布的欧洲央行4月15日会议记录显示，决策官员一致认为，央行的每月600亿欧元资产购买计划正在发挥预期效果，但唯有各国政府继续推动重要改革，才能得到完整效益。
欧洲央行管委会成员的结论是，资产购买计划进展顺利，市场供应稀缺的风险被过度夸大，虽然购买行动只进行一个月，但对市场的影响已经很明显，经济成长及通胀展望有所改善。
“但我们也记得，管委会自2014年年中推行的政策措施，也曾经预期完整落实后会出现这样的情况，”央行会议记录称。“整体而言，委员都认为，必须强调货币政策的稳定路线。”
“必须向欧元区各国政府传递强烈讯息，要求推动结构性改革及采取行动改善企业环境，”欧洲央行称。
会议记录描述了讨论内容，但并未提供表决记录或决策过程中紧张关系的细节。(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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