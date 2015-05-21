表格：美国5月14日止当周农作物出口销售报告--USDA

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透华盛顿5月21日 - 美国农业部(USDA)周四公布5月14日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨；棉花以千包计)：
当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售
本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度 小麦 74.4 128.2 202.6 84.3 130.2 23,268.0 31,789.7 大麦 0.0 0.2 0.2 0.0 0.2 148.7 177.0 玉米 812.6 80.7 893.3 999.1 80.7 42,341.2 45,020.1 高梁 100.6 271.0 371.6 105.5 271.0 8,211.8 3,966.5 大豆 165.5 77.5 243.0 176.5 77.5 49,713.0 44,872.1 豆粕 103.0 -2.0 101.0 159.6 12.3 10,425.2 9,400.5 豆油 9.9 0.0 9.9 9.9 0.0 695.6 634.8 皮马棉 12.9 0.0 12.9 12.9 0.0 370.6 659.9 陆地棉 59.3 36.2 95.5 69.9 36.2 10,327.6 9,610.2 稻米 10.9 0.0 10.9 20.7 0.0 3,140.8 2,825.8
(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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