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市场报道 | 2015年 5月 21日 星期四 21:37 BJT

美国股市：开低，初请失业金人数升幅高于预估

路透5月21日 - 美国股市周四开低，此前公布的数据显示一周初请失业金人数升幅高于预估，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)上日公布的会议记录，则支撑了利率直到今年稍晚都将维持在近零水准的看法。

道琼工业指数 盘初跌12.14点或0.07%，报18,273.26点；标准普尔500指数 跌0.9点或0.04%，报2,124.95点；Nasdaq综合指数 跌5.27点或0.1%，报5,066.48点。(完)

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