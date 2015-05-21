表格: 美国续发10年期TIPS得标利率为0.358%，投标倍数为2.33

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透华盛顿5月21日 - 美国财政部称，其标售的10年期通膨保值债券(TIPS)的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.358 中值 0.267 低值 0.240 价格/得标 价格 98.615297 高值得标比率 66.30% 投标倍数 2.33 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 13,000,004,200 总投标 30,232,054,200 竞争性投标得标 12,967,200,000 非竞争性投标得标 32,804,200 FED附加 0 初级市场交易商投标 18,544,000,000 初级市场交易商得标 3,676,575,000 直接投标 1,875,000,000 直接投标得标 590,000,000 间接投标 9,780,250,000 间接投标得标 8,700,625,000 发行细节 发行日 2015/05/29 到期日 2025/01/15 CUSIP码 912828H45 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ;债券发行相关报导请点选
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。