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货币新闻 | 2015年 5月 22日 星期五 01:05 BJT

表格: 美国续发10年期TIPS得标利率为0.358%，投标倍数为2.33

路透华盛顿5月21日 - 美国财政部称，其标售的10年期通膨保值债券(TIPS)的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.358 中值 0.267 低值 0.240 价格/得标 价格 98.615297 高值得标比率 66.30% 投标倍数 2.33 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 13,000,004,200 总投标 30,232,054,200 竞争性投标得标 12,967,200,000 非竞争性投标得标 32,804,200 FED附加 　　　　0 初级市场交易商投标 18,544,000,000 初级市场交易商得标 3,676,575,000 直接投标 1,875,000,000 直接投标得标 　590,000,000 间接投标 9,780,250,000 间接投标得标 8,700,625,000 发行细节 发行日 2015/05/29 到期日 2025/01/15 CUSIP码 912828H45 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ;债券发行相关报导请点选

(编译 利棣儿；审校 母红)

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