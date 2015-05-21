欧洲股市：从低点反弹收高，PMI数据好坏不一

* FTSEurofirst 300指数收涨0.4%

* 法股CAC指数跑赢德股DAX指数，因法国PMI数据较好

* 北欧股市带动欧股反弹

路透伦敦5月21日 - 欧洲股市周四涨跌互见，从日内低位反弹，此前数据直指两大欧元区经济体经济表现好坏不一，5月德国民间部门扩张步伐再次放缓，而法国经济活动继续温和增长。

法股CAC指数 收涨0.26%，报5,146.70点，因数据显示法国制造业和服务业活动改善，在欧洲国家中表现出色。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨0.4%，报1,619.85点，早盘一度下跌最多0.4%。

北欧企业Kinnevik 和诺基亚 在FTSEurofirst 300指数中升幅居前，两者也在午盘上扬，且大幅收高逾3%。

诺基亚上扬，因消息称，一些德国轿车制造业为买入诺基亚的地图业务HERE作准备，而Kinnevik 支持的Global Fashion Group将进行首次公开发行(IPO)。

德股DAX指数 仅升0.14%，报11,864.59点，此前Markit称德国5月综合采购经理人指数(PMI)初值降至52.8。