芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，因巴西和阿根廷上调产量预估

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透芝加哥5月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四下跌，交易商表示，受累于南美大豆产量巨大，限制了出口市场对美国大豆的需求。
巴西Agroconsult将2014/15年该国大豆产量预估上调至9,610万吨，之前预估为9,580万吨。
阿根廷政府将其大豆产量预估上调100万吨，至6,000万吨。
交易商表示，在7月大豆合约接近周三低位9.36-1/2美元时，出现低吸买盘。该水平为10月来最低。
出口疲弱也令豆粕价格受压，豆粕市场连跌第三日。
豆油期货收高，受助于尾盘一轮低吸买盘。原油价格走高，也支撑豆油。
美国农业部周四早上公布，最新一周出口销售2014/15年大豆165,500吨，和市场预期一致，最新一周出口销售2015/16年大豆77,500吨，低于市场预期。
7月大豆期货合约 收跌2-3/4美分，报每蒲式耳9.38-1/2美元。
7月豆粕合约 收挫0.4美元，报每短吨304.1美元。7月豆油合约 小涨0.05美分，报32.25美分。
今日CBOT大豆预估成交量为156,772口，豆粕为66,118口，豆油为100,676口。(完)
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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
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