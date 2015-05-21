版本:
中国
亚洲 | 2015年 5月 22日 星期五 02:59 BJT

亚洲橡胶：5月21日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透5月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚
盘收市价：

    合约      　      日盘       成交量    晚盘      成交量
    
    * 5月             208.4         63     208.0         75
    * 6月             210.2         30     209.8         17
    * 7月             212.0         20     211.3          8 
    * 8月             213.1         56     212.8         42
    * 9月             215.2         94     215.1        169
    * 10月            217.7       2971     218.0        771
    
    TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 
当日官方收盘价。
    
    TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之 
间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。

    浏览之前的TOCOM期胶报导请点选 。(完)
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>


 (编译 利棣儿；审校 李军)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐