纽约期市：阿拉比卡咖啡创3月来最大单日跌幅，可可升至七个月高位

路透纽约/伦敦5月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周四放量下跌逾5%，为两个半月来最大单日跌幅，此前一具影响力的交易行上调其全球咖啡豆产量预估，且技术性卖出信号被触动。

可可期货重拾涨势，升至逾七个月高位，纽约可可市场上涨，因英镑兑美元急升。

原糖期货连续第二日下跌，至两周低点，因交易员将焦点放在收市时巴西甘蔗业公布的数据。

商品公司ED&F Man旗下的Volcafe上调其全球咖啡豆产量预估后，咖啡期货大跌。

7月阿拉比卡咖啡期货 收跌7.55美分，或5.6%，报每磅1.2845美元，创3月3日来最大单日跌幅。汤森路透初步数据显示，总成交量超过52,000口，为250日均值的逾两倍。

7月罗布斯塔咖啡期货 收挫43美元，或2.5%，报每吨1,682美元。

纽约可可期货 收涨38美元，或1.2%，报每吨3,163美元，盘中触及七个月高位3,181美元。初步数据显示，总成交量接近28,000口，较均值多25%。

伦敦7月可可期货 收涨12英镑，或0.6%，报每吨2,096英镑，此前触及合约高位2,104英镑。

7月原糖期货 收跌0.1美分，或0.8%，报每磅12.49美分，此为5月5日来最低。

8月白糖期货 收挫3.70美元，或1%，报每吨356.90美元。(完)

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