纽约期市：阿拉比卡咖啡创3月来最大单日跌幅，可可升至七个月高位

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透纽约/伦敦5月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周四放量下跌逾5%，为两个半月来最大单日跌幅，此前一具影响力的交易行上调其全球咖啡豆产量预估，且技术性卖出信号被触动。
可可期货重拾涨势，升至逾七个月高位，纽约可可市场上涨，因英镑兑美元急升。
原糖期货连续第二日下跌，至两周低点，因交易员将焦点放在收市时巴西甘蔗业公布的数据。
商品公司ED&F Man旗下的Volcafe上调其全球咖啡豆产量预估后，咖啡期货大跌。
7月阿拉比卡咖啡期货 收跌7.55美分，或5.6%，报每磅1.2845美元，创3月3日来最大单日跌幅。汤森路透初步数据显示，总成交量超过52,000口，为250日均值的逾两倍。
7月罗布斯塔咖啡期货 收挫43美元，或2.5%，报每吨1,682美元。
纽约可可期货 收涨38美元，或1.2%，报每吨3,163美元，盘中触及七个月高位3,181美元。初步数据显示，总成交量接近28,000口，较均值多25%。
伦敦7月可可期货 收涨12英镑，或0.6%，报每吨2,096英镑，此前触及合约高位2,104英镑。
7月原糖期货 收跌0.1美分，或0.8%，报每磅12.49美分，此为5月5日来最低。
8月白糖期货 收挫3.70美元，或1%，报每吨356.90美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
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