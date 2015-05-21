全球金市：金价小跌，因美国数据公布后美元缩减跌幅

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 初请失业金人数四周移动均值降至15年新低
* 美联储会议记录显示6月升息的可能性不大
* 黄金支持上市交易基金SPDR的黄金持仓量持续减少
路透纽约/伦敦5月21日 - 金价周四下跌，因美国数据显示经济动能不断增强后，美元缩减跌幅，但美国联邦储备理事会(FED/美联储)不太可能在6月升息的迹象支撑金市。
美国上周初请失业金人口增幅略超预期，但基本趋势仍直指就业市场供应收紧。劳工部周四公布，截至5月16日当周，初请失业金人口增加1万人，经季节性调整后为27.4万。四周移动均值降至15年新低。
1843 GMT，现货金 下滑0.3%，至每盎司1,205.28美元。
美国6月期金 收低0.4%，报每盎司1,204.10美元。
“金市有不错的涨势，(在过去18个月)每当金价上涨都被认作是获利了结的机会，”Sharps Pixley高管Ross Norman表示，“市场仍很灵活，逢低买入，逢高卖出。”
美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布的4月政策会议记录显示，联储官员认为6月升息的时机可能不成熟，尽管大多数官员觉得美国经济势将从今年低迷开局中反弹。
市场静待美联储主席叶伦周五发表讲话。
黄金支持上市交易基金SPDR的黄金持仓量持续减少，拖累市场人气。其黄金持仓量在周三减少0.41%，至715.26吨，为四个月来最低。
现货银 涨0.2%，报每盎司17.12美元。现货铂金 跌0.3%，报每盎司1,150.58美元。
“我们预计2015年铂金和钯金市场供应将较目前的普遍预期大幅收紧，” Capital Economics在报告中称。
“这应该导致价格在今年下半年进一步上涨。”
现货钯金 上涨0.8%，报每盎司778.22美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 母红)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。