全球金市：金价小跌，因美国数据公布后美元缩减跌幅

* 初请失业金人数四周移动均值降至15年新低

* 美联储会议记录显示6月升息的可能性不大

* 黄金支持上市交易基金SPDR的黄金持仓量持续减少

路透纽约/伦敦5月21日 - 金价周四下跌，因美国数据显示经济动能不断增强后，美元缩减跌幅，但美国联邦储备理事会(FED/美联储)不太可能在6月升息的迹象支撑金市。

美国上周初请失业金人口增幅略超预期，但基本趋势仍直指就业市场供应收紧。劳工部周四公布，截至5月16日当周，初请失业金人口增加1万人，经季节性调整后为27.4万。四周移动均值降至15年新低。

1843 GMT，现货金 下滑0.3%，至每盎司1,205.28美元。

美国6月期金 收低0.4%，报每盎司1,204.10美元。

“金市有不错的涨势，(在过去18个月)每当金价上涨都被认作是获利了结的机会，”Sharps Pixley高管Ross Norman表示，“市场仍很灵活，逢低买入，逢高卖出。”

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布的4月政策会议记录显示，联储官员认为6月升息的时机可能不成熟，尽管大多数官员觉得美国经济势将从今年低迷开局中反弹。

市场静待美联储主席叶伦周五发表讲话。

黄金支持上市交易基金SPDR的黄金持仓量持续减少，拖累市场人气。其黄金持仓量在周三减少0.41%，至715.26吨，为四个月来最低。

现货银 涨0.2%，报每盎司17.12美元。现货铂金 跌0.3%，报每盎司1,150.58美元。

“我们预计2015年铂金和钯金市场供应将较目前的普遍预期大幅收紧，” Capital Economics在报告中称。

“这应该导致价格在今年下半年进一步上涨。”

现货钯金 上涨0.8%，报每盎司778.22美元。(完)

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