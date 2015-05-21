国际油市：油价大涨逾2%，因库存减少及伊拉克战事

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 布兰特原油期货创10日最大单日升幅
* 库欣原油库存再度减少
* 美元走软，提振油价
* 伊斯兰国攻下伊拉克拉马迪，给油市带来进一步支撑
路透纽约5月21日 - 油价周四跳升逾2%，布兰特原油期货创逾一周最大单日升幅，因美国原油交割地库欣库存再度减少，带动了对供应过剩的情况正在缓和的乐观情绪。
伊拉克的战事令投资人担心中东原油运输的安全，也提振油市。
美元回落令油价卖压减轻不少。美元结束三日普涨，兑欧元 一周内首次下滑。
消息人士援引市场情报公司Genscape的报告，在上周五至周二库欣库存又减少了约74万桶。
周三美国政府数据显示，美国原油库存连续第三周下降。
“所有这些库存减少都显示供应过剩的情况在缓和，所以不出意外的是更多投资人作多原油，还有投资人在空头回补。”Price Futures Group分析师Phil Flynn表示。
美国原油 收升1.74美元，或近3%，报每桶60.72美元。
布兰特原油 收高1.51美元，或2.3%，报每桶66.54美元。上次布兰特原油期货大涨超过2%还是在5月12日。
周日伊斯兰国攻下伊拉克拉马迪，为近一年来伊拉克安全部队最大挫败。(完)
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