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货币新闻 | 2015年 5月 22日 星期五 04:10 BJT

美国股市: 道琼工业指数持平，Nasdaq指数上升0.38%

路透5月21日 - 美国股市标普500指数周四创纪录最高收位，此前公布的经济数据令人失望，巩固对美国只会在今年晚些时候升息的预期。

道琼工业指数 微涨0.34点，收报18,287.07点；标准普尔500指数 上升4.97点，或0.23%，收报2,130.82点；Nasdaq指数 上涨19.051点，或0.38%，收报5,090.794点。(完)

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