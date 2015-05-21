美国股市: 道琼工业指数持平，Nasdaq指数上升0.38%

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透5月21日 - 美国股市标普500指数周四创纪录最高收位，此前公布的经济数据令人失望，巩固对美国只会在今年晚些时候升息的预期。
道琼工业指数 微涨0.34点，收报18,287.07点；标准普尔500指数 上升4.97点，或0.23%，收报2,130.82点；Nasdaq指数 上涨19.051点，或0.38%，收报5,090.794点。(完)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。