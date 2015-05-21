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市场报道 | 2015年 5月 22日 星期五 04:20 BJT

美股盘后: 惠普公布季报及财测后股价大涨2%

路透5月21日 - 惠普股价 周四在盘后交易中大涨2%，之前该公司公布季度业绩及财测。

惠普称，第二季非GAAP每股收益为0.87美元，GAAP每股收益为0.55美元。营收为255亿美元。

根据汤森路透 I/B/E/S，分析师预期惠普第二季营收为256.3亿美元。

惠普预计，2015会计年度第三季非GAAP每股收益为0.83-0.87美元，GAAP每股收益为0.50-0.54美元。

惠普预计，2015会计年度非GAAP每股收益为3.53-3.73美元；GAAP每股收益为2.03-2.23美元。

根据汤森路透 I/B/E/S，分析师预期惠普2015会计年度第三季每股收益为0.87美元，营收为258.8亿美元。

根据汤森路透 I/B/E/S，分析师预期惠普2015会计年度每股收益为3.64美元，营收为1,054.1亿美元。(完)

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