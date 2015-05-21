澳新经济指标预测--5月22日-5月29日****

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月18日当周 5月22日(五) 暂无重要经济数据公布。 5月25日当周 5月25日(一) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 4月 -- 43 出口(亿新西兰元) -- 49.3 贸易收支(亿新西兰元) -- 顺差6.31 截至4月的一年 -- 逆差24.1 5月26日(二) 暂无重要经济数据公布。 5月27日(三) 0130 澳洲建筑完工 第一季 -- -0.2% 5月28日(四) 0130 澳洲资本支出 第一季 -- -2.2% 建筑类支出 -- -2.6% 机械类支出 -- -1.3% 2245 新西兰建筑许可 4月 -- +11.0% 5月29日(五) 0100 澳洲HIA新屋销售(较前月) 4月 -- +4.4% 0130 澳洲民间信贷 4月 -- +0.5% 房屋信贷 -- +0.5%(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。