版本:
中国
亚洲 | 2015年 5月 22日 星期五 06:14 BJT

****澳新经济指标预测--5月22日-5月29日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段     预估值     前值     
    
    5月18日当周
    
    5月22日(五)
    暂无重要经济数据公布。
    
    5月25日当周
    
    5月25日(一)
    2245 新西兰进口(亿新西兰元)                       4月          --         43
               出口(亿新西兰元)                                    --       49.3
               贸易收支(亿新西兰元)                                --   顺差6.31
                                            截至4月的一年          --   逆差24.1
    
    5月26日(二)
    暂无重要经济数据公布。
    
    5月27日(三)
    0130 澳洲建筑完工                              第一季          --      -0.2%
    
    5月28日(四)
    0130 澳洲资本支出                              第一季          --      -2.2%
             建筑类支出                                            --      -2.6%
             机械类支出                                            --      -1.3%
    2245 新西兰建筑许可                               4月          --     +11.0%
    
    5月29日(五)
    0100 澳洲HIA新屋销售(较前月)                      4月          --      +4.4%
    0130 澳洲民间信贷                                 4月          --      +0.5%
             房屋信贷                                              --      +0.5%(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐