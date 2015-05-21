《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月21日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 42.63 +0.52 +1.23 920638
搜狐 66.13 -0.05 -0.08 418611
网易 149.47 +5.34 +3.70 1133985
百度 200.13 +4.62 +2.36 3944326
台湾
台湾积体电路 24.24 -0.34 -1.38 2354158
联电 2.23 -0.04 -1.76 421920
日月光 6.99 -0.05 -0.71 250085
硅品精密 8.20 -0.07 -0.85 788963
和信超媒体 0.75 +0.02 +2.74 110927
友达 5.29 +0.06 +1.15 260694
中华电信 32.23 -0.21 -0.65 49089
台湾国际航电 45.94 -0.11 -0.24 852976
香港
中国移动 66.84 +0.02 +0.03 198620
中国联通 17.58 -0.37 -2.06 176182
中国电信 68.31 -2.56 -3.61 27241
中芯国际 5.31 +0.01 +0.19 4796
电讯盈科 6.44 +0.04 +0.62 1094
(完)
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。