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亚洲 | 2015年 5月 22日 星期五 06:08 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月21日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 42.63 +0.52 +1.23 920638

搜狐 66.13 -0.05 -0.08 418611

网易 149.47 +5.34 +3.70 1133985

百度 200.13 +4.62 +2.36 3944326

台湾

台湾积体电路 24.24 -0.34 -1.38 2354158

联电 2.23 -0.04 -1.76 421920

日月光 6.99 -0.05 -0.71 250085

硅品精密 8.20 -0.07 -0.85 788963

和信超媒体 0.75 +0.02 +2.74 110927

友达 5.29 +0.06 +1.15 260694

中华电信 32.23 -0.21 -0.65 49089

台湾国际航电 45.94 -0.11 -0.24 852976

香港

中国移动 66.84 +0.02 +0.03 198620

中国联通 17.58 -0.37 -2.06 176182

中国电信 68.31 -2.56 -3.61 27241

中芯国际 5.31 +0.01 +0.19 4796

电讯盈科 6.44 +0.04 +0.62 1094

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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法股CAC-40指数 (整理 杜明霞；审校 龚芳)

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