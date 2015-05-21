《焦点》美联储料仍坚持今年升息的计划，叶伦讲话受到重点关注

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
“美国这样做的理由之一是...大家普遍认为通胀将逐步回升，而且重要的是，我们并没有看到(通胀率)下滑，”克利夫兰联储前任政策主管Mark Sniderman表示。
“我们似乎并不用担心通胀率回落至1%，”他说。
决策层强调，他们在寻求就业持续增长，以确保薪资继续上升。美国过去12个月的月均就业岗位增幅为24.9万个，与20世纪80年代以来美联储前四个政策紧缩周期之前的就业表现相符。
叶伦已明确表示，在经济经历过大萧条时期以来最严重的混乱局面后，她宁可在过长时间内保持宽松政策，以期让更多人回到工作岗位。叶伦于周五1700GMT将在Providence发表的演讲中或将澄清，她是否已开始认为，目前经济局面良好，很快将有必要升息。
“我认为美联储很可能将在今年的某个时候开始行动，即便立场更偏温和的央行官员可能愿意、甚至是期望小步前进，”里奇蒙联邦储备银行前总裁布洛德斯指出。“我认为当前的数据尚不足以改变这种预期。”(完)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。