美股业绩：惠普公布获利好于预期，股价盘后大涨逾3%

惠普截至4月30日的第二季净利降至10.1亿美元，或每股0.55美元。上年同期时分别为12.7亿美元及0.66美元。

不计一次性项目，该公司每股获利0.87美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预期每股获利为0.85美元。

Cross表示，持续削减成本，并专注于较高利润率的销售，这推动了获利。

营收从273.1亿美元降至254.5亿美元。