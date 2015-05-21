美股业绩：惠普公布获利好于预期，股价盘后大涨逾3%

标题新闻：截至1月17日当周美国货币市场基金资产减少270.8亿美元，至2.637万亿美元-iMoneyNet
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惠普截至4月30日的第二季净利降至10.1亿美元，或每股0.55美元。上年同期时分别为12.7亿美元及0.66美元。
不计一次性项目，该公司每股获利0.87美元。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预期每股获利为0.85美元。
Cross表示，持续削减成本，并专注于较高利润率的销售，这推动了获利。
营收从273.1亿美元降至254.5亿美元。
该公司预测第三季经调整后每股获利为0.83-87美元。分析师预估为0.87美元。(完) (编译 王丽鑫/戴素萍 审校 杜明霞)
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路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，日盛国际租赁三年期贷款规模从起初22亿台币的目标提高至24亿台币(7,600万美元)。
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