更新版 1-欧洲央行：量化宽松在发挥效果，但仍需政府实施改革--4月会议记录

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
但本周稍早央行官员言论扰动市场。当时欧洲央行执委科尔表示，由于夏季月份市场流动性较低，央行将在5月和6月增加资产购买。此番言论打压欧元走贬。
过去一个月的QE操作也恰逢市场极度动荡，通常相当稳定的10年期德国公债收益率大涨逾70个基点，部分因为欧元区经济前景不确定以及油价反弹。
希腊周三警告称，该国无法在6月5日向国际货币基金组织(IMF)支付到期款项，除非外国贷款人提供进一步援助款。
“必须向欧元区各国政府传递强烈讯息，要求推动结构性改革及采取行动改善企业环境，”欧洲央行在会议记录中称，但未点名任何国家。
决策者还表示，鉴于当前的低利率环境，原本预期不均衡的贷款利率会大幅下降，但目前降幅不及预期。
会议记录描述了讨论内容，但并未提供表决记录或决策过程中紧张关系的细节。(完)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。