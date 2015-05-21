更新版 1-欧洲央行：量化宽松在发挥效果，但仍需政府实施改革--4月会议记录

但本周稍早央行官员言论扰动市场。当时欧洲央行执委科尔表示，由于夏季月份市场流动性较低，央行将在5月和6月增加资产购买。此番言论打压欧元走贬。

过去一个月的QE操作也恰逢市场极度动荡，通常相当稳定的10年期德国公债收益率大涨逾70个基点，部分因为欧元区经济前景不确定以及油价反弹。

希腊周三警告称，该国无法在6月5日向国际货币基金组织(IMF)支付到期款项，除非外国贷款人提供进一步援助款。

“必须向欧元区各国政府传递强烈讯息，要求推动结构性改革及采取行动改善企业环境，”欧洲央行在会议记录中称，但未点名任何国家。

决策者还表示，鉴于当前的低利率环境，原本预期不均衡的贷款利率会大幅下降，但目前降幅不及预期。